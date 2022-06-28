206.412 فحص كورونا خلال 24 ساعة

المصدر:
  • (‏‎أبوظبي - وام)
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أعلنت وزارة وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 206,412 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‏‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 1,744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 940,503 حالات.

‏‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,313 حالة.

‏‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,718 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 920,873 حالة. 

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