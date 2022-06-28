إطلاق كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، رقم 8 لسنة 2018، بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتضمن شرحاً وتوضيحاً لـ 140 مادة من مواد القانون، بهدف مساعدة دوائر حكومة دبي، على التطبيق الأمثل لبنوده.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تعزيز المعرفة القانونية، ونشر الوعي القانوني لدى موظفي حكومة دبي، بشأن أحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

وذلك لتمكين هذه الدوائر من التطبيق الأمثل للقانون، وبما يلبي التطلعات، ويحقق الآمال المرجوة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لأن تكون دبي دائماً في الصدارة في جميع مناحي الحياة، وإيمان سموهما بأهمية العنصر البشري في إحداث الفرق، وتحقيق التطور في جميع المجالات.

إضافة

من جانبه، قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: إن إصدار كتاب شرح مواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، يعد إضافة مهمة لمساعي ترسيخ المعرفة القانونية لقطاع الموارد البشرية، وبما يضمن توحيد الممارسات لدى الدوائر الحكومية، عند تطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

وأضاف أن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدبي، قامت بمراجعة هذا الكتاب، والتأكد من مطابقة ما جاء فيه من شروح وتوضيحات مع أحكام القانون، مشيراً إلى أن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، يمتاز بالمرونة، من حيث التطبيق من قبل الجهات الحكومية، إذ يمنحها الصلاحيات لإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بطبيعة عملها.

من ناحيته، قال جمعة المطوع مدير مكتب الشؤون القانونية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تحرص بشكل مستمر، على تقديم شرح وافٍ ومتكامل لمواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، رقم 8 لسنة 2018، وتوضيح كل ما جاء فيه، بهدف تلبية احتياجــات إدارات المــوارد البشــرية فــي دوائــر حكومــة دبــي.

وأضاف أن ما تضمنه كتاب شرح القانون، سوف يعين الإدارات المختصة في دوائر حكومة دبي، علـى التطبيـق السليم لمـواد القانـون، ويسهم بشكل فعّال في عملية حوكمة إجراءات وعمليات الموارد البشرية.

تطوير

بدوره، أكد شهاب بوشهاب مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن حكومة دبي، تحرص على تطوير أداء العمل الحكومي، وتعزيز مكانتها كحكومة سباقة ورائدة.

وتسخر كافة مواردها وإمكاناتها لتقديم الدعم المباشر للاستثمار في الإنسان، وتأهيل قيادات متمكنة وواعية، لمواكبة التحول المتسارع في طبيعة العمل الحكومي، وتنمية كفاءات وقدرات الجهاز الحكومي، لبناء القيادات القادرة على مواصلة مسيرة الريادة وابتكار الحلول لخلق مستقبل مشرق.

وقال بوشهاب: إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، قامت، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، بتحديث قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، بحيث يضاهي أفضل النظم العالمية في استقطاب وإدارة الكفاءات والقدرات.

اختصاصات

من جانب آخر، أشار الدكتور نايف جليل المذهان مستشار قانوني أول في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إلى أن إصدار كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.

جاء تماشياً مع اختصاصات دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي، والمتمثلة في متابعة حسن تطبيق الجهات الحكومية للقانون والأنظمة والسياسات والأدلة التي تصدر بموجبه، وكذلك انطلاقاً من دورها في تقديم المشورة والدّعم الفنّي والقانوني لدوائر حكومة دبي، في كُل ما يتعلّق بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، رقم 8 لسنة 2018، والتشريعات الصادرة بمُوجبه.

وتعليقاً على إصدار الكتاب، قال العميد دكتور صالح عبد الله مراد عبد الله مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة دبي، إن أهمية وقوة مرتكزات مجال الموارد البشرية في جميع المنظمات بمختلف أنشطتها وعملياتها الإدارية والفنية، تكمن وتتمحور في إحداث الفرق الجلي والمهم في جميع المجالات المرتبطة بالعمل.

وتأثير ذلك إيجابياً، وكذلك تحقيق التطور والتحسين في هذه المجالات، دون استثناء، وهذا يتطلب استحداث ووجود قانون مميز محدث ومطور، يلبي جميع التطلعات الحالية والمستقبلية للموارد البشرية، ويسهل في ترسيخ وتعميق أسس بيئة العمل، التي تمكنهم من الإسهام بفعالية وكفاءة في مسيرة التنمية المستدامة التي تريدها الحكومة الرشيدة.

لذا، جاء إصدار قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، معززاً لهذا النهج الاستراتيجي، ليحقق الاستقرار الوظيفي للموارد البشرية، ويضمن الارتقاء بالأداء العام، ويحفز الموارد البشرية على الإبداع والتميز والتفرد.

قيمة

من جانبها، قالت أحلام محمد غفاري مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة المالية بدبي: «يشكل هذا الإصدار قيمة مُضافة ونوعية لجميع العاملين بالوحدات التنظيمية المعنية بالمورد البشري في الجهات الحكومية، التي تطبق قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018.

وذلك على اختلاف تخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية، إذ يقدم شرحاً موجزاً ووافياً لمعظم الاستفسارات والحالات التي تحتاج إلى المزيد من التوضيح، والتي تواجه العاملين في هذه الوحدات، ويلبي احتياجات الجهات الحكومية في هذا الجانب».

وأضافت أن من شأن هذا الكتاب، أن يوفر الوقت والجهد المبذولين في الحصول على التفسير القانوني لبعض الأحكام الواردة في القانون.

بنود

من جهته، ثَمّن محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وهيئة الطرق والمواصلات، في إصدارها كتاباً يشرح مواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018.

والذي يُمثل حجـر الزاويـة فـي إسـعاد الموظفيـن، ويعزز من أدائهم الوظيفي، حيث تدعم بنود القانون، إيجاد بيئة عمل محفزة وسعيدة للموظفين في دوائر حكومة دبي.

وأكد أن هذا الكتاب، يُعد مرجعاً مهماً وأساسياً لجميع الدوائر الحكومية، لما يحمله من معلومات ثرية مشيراً إلى أن جمارك دبي، نفذت 60 ورشة تعريفية للموظفين عن بنود القانون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز