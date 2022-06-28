جمارك دبيتنجز 936 ضبطية مخدرات في 4 أشهر

المصدر: دبي – البيان

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كشفت جمارك دبي عن إنجاز 936 ضبطية مخدرات في جميع المنافذ الجمركية (البرية، البحرية، الجوية وعمليات المسافرين)، للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل 558 ضبطية عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة 378 ضبطية.

ونجحت الدائرة في إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات، والتي شملت الترامادول، الكبتاجون، الأفيون، الهيروين، بذور القنب، مادة الكريستال، والماريجوانا، وغيرها.

وتبذل جمارك دبي جهوداً مضاعفة في مكافحة كافة أشكال التهريب، لا سيما المواد المخدرة عبر منافذها الجمركية، إذ تعمل على حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من آثارها السلبية.

ويأتي الكشف عن المعلومات أعلاه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

ووزعت ضبطيات المخدرات بنحو 222 ضبطية لإدارة عمليات المسافرين من يناير إلى أبريل 2022 مقابل 198 للفترة ذاتها خلال العام الماضي، و501 ضبطية لإدارة المراكز الجمركية البرية، مقابل 32 ضبطية، و207 ضبطية لإدارة المراكز الجمركية الجوية مقابل 325 ضبطية، و6 ضبطيات لإدارة المراكز الجمركية البحرية مقابل 3 ضبطيات.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: اتخذت جمارك دبي من حماية المجتمع هدفاً استراتيجياً رئيسياً في خطتها الخمسية.

ومنحت هذه المهمة أولية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاماً بواجبها الوطني وإيماناً منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة المجتمع والمواطن، وتعمل جمارك دبي عن كثب لتعزيز الدور المنوط بها في التصدي وبشكل مباشر لكافة أشكال عمليات تهريب المواد الممنوعة والمخدرة.

وتقدم دعم كامل لتعزيز خطط و استراتيجيات مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بهدف تعزيز إمكانيات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ الحدودية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى الارتقاء بأداء الجهات الحكوميّة المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية .

وأضاف: مع تقدم دبي في سباق الريادة العالمية أصبحت الإمارة نموذجاً دولياً في التصدي للمخدرات ومخاطرها وأضرارها.

أبرز الضبطيات

وتم إحباط محاولة تهريب 2968 علبة على شكل مبيض القهوة تحتوي على مخدر الامفيتامين في ميناء جبل علي، وفي مطار دبي الدولي أوقف ضباط جمارك دبي مسافراً للاشتباه فيه، وبعد تحويله إلى جهاز كشف الأحشاء تم كشف 97 كبسولة تزن 955 غراماً من الهيروين، وفي المراكز الجمركية البرية تم ضبط 10 ضبطيات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري جميعها لمادة الكريستال المخدرة.

وفي ضبطية نوعية تم إحباط تهريب 42 كيلوغراماً من مادة الماريجوانا المخدرة قادمة مع مسافر إفريقي عبر مطار دبي الدولي كانت مخبأة داخل أكياس من الفلفل الحار المجفف.

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