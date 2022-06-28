قائد شرطة رأس الخيمة يشيد بجهود الدولة في محاربة المخدرات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أهمية الدور الذي توليه وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في التصدي لهذه الآفة الخطيرة بفضل دعم ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ولفت خلال جولته التفقدية في المعرض المقام في مركز المنار برأس الخيمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتي رافقه فيها العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام الشرطة والمديرون العامون، وعدد من الضباط إلى أهمية إقامة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

واستمع والوفد المرافق له لشرح من العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة وأيضاً من لمياء الزعابي رئيسة قسم الوقاية من المخدرات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية عن أبرز المبادرات التي أطلقها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في العام المنصرم.

من جانب آخر حضر العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية احتفال وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة يوم أمس باليوم العالمي لمكافحة المخدرات المقام تحت شعار "المخدرات.. نهاية مؤلمة" والذي أقيم بمركز المنار، وذلك ضمن احتفالات الدولة بهذه المناسبة.

وأشار المقدم مطر علي المطر رئيس قسم الدعم الفني بإدارة مكافحة المخدرات بأنه تم تنظيم برنامج احتفالي شامل لمدة 5 أيام، لتقديم نصوص قانونية وأخرى توعوية حول مخاطر المخدرات والإدمان.

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