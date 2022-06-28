المري: جهود جبارة لرجال مكافحة المخدرات عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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تفقّد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة مركز حماية الدولي التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «المخدرات نهاية مؤلمة»، وذلك في دبي مول.

والتي تأتي ضمن فعاليات حملة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والتي تستمر لغاية 27 من شهر يوليو من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء علي الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، واللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من الضباط.

منصة

وتجول الفريق عبد الله خليفة المري والحضور، في منصة القيادة العامة لشرطة دبي، واستمع إلى شرح حول البرامج التوعوية والإرشادية التي تقدم للزوار، بمشاركة هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخدمة الأمين، وإدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وقال المري: إن «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات»، يعتبر يوماً هاماً للتوعية بمخاطرة السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود محلياً ودولياً، بين كافة الأجهزة الشرطية، من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة، التي تسهم في تدمير المجتمعات والأُسر في مختلف أنحاء العالم.

جهود جبارة

ونوه بالجهود الجبارة والمُخلصة التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات على مستوى العالم، في التصدي للعصابات الدولية العابرة للحدود، وإلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للعدالة، داعياً في الوقت ذاته أولياء الأمور، إلى توعية أبنائهم بمخاطر المخدرات، والاهتمام بهم، وتكثيف الرقابة عليهم، لحمايتهم من أصدقاء السوء، وشغل أوقات فراغهم، وتحذيرهم. وفي الختام، كرّم معالي المري، الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في منصة القيادة العامة لشرطة دبي.

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