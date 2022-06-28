«كهرباء دبي» تطلق نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي الأول في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لزيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري.

ويعتمد النظام على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً مما يحسن أتمتة الشبكة وعمليات اكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة، ويدعم جهود الهيئة لمواصلة توفير إمدادات وفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية والكفاءة.

قدرة

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة لا تدخر جهداً لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في دبي للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

وأضاف: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».

وذكر أن برنامج الشبكة الذكية التابع للهيئة، والذي يبلغ مجموع استثماراته 7 مليارات درهم ينسجم مع توجيهات سموه بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وأوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس قطاع نقل الطاقة في الهيئة، أن الشبكة الذكية تعد بمثابة إعادة ابتكار لطرق نقل الطاقة وتوزيعها وقياسها، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء بين عامي 2021 و2024 تصل إلى 10 مليارات درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز