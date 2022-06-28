«كبارنا في أمان» ورشة لشرطة عجمان

المصدر: (عجمان - البيان )

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نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، ورشة بعنوان «كبارنا في أمان» بمركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، قدمتها الرائد فاطمة عبيد الشامسي رئيس قسم الشرطة المجتمعية، بحضور عدد من الضباط والأفراد بشرطة عجمان، وموزة البلوشي من مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، وعدد من موظفي الهلال الأحمر الإماراتي بعجمان، وتأتـي الورشة ضمن إحياء اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين.

شارك في تقديم هذه الورشة المساعد أول سالم الجسمي، والرقيب أول فاطمة بن زايد من قسم الشرطة المجتمعية، تم خلالها شرح عدة محاور أهمها دعم القيادة الرشيدة بوضع القوانين التي تساهم في حفظ الحقوق لفئة كبار المواطنين وأسرهم.

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