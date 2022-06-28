توحيد هوية لوحات التعليمات لشاطئ جميرا

المصدر: دبي - البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع بلدية دبي، تعديلات على لوحات التعليمات الخاصة بشاطئ جميرا بما يتناسب مع التعديلات الجديدة التي تمت على الشاطئ والمسار الجديد الذي تم استحداثه للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي مع مراعاة توحيد هوية هذه اللوحات بما يعكس الهوية الجديدة لشاطئ جميرا كوجهة سياحية فريدة، وتتميز اللوحات الجديدة بطابع عصري وألوان مميزة.

وبلغ مجموع اللوحات التي جرى تعديلها أكثر من 60 لوحة متنوعة تخدم مستخدمي مسارات الجري والدراجات الهوائية.

بالإضافة للوحات الموجهة لمرافق الشاطئ مثل دورات المياه ومرافق ذوي الهمم، ويأتي تنفيذ أعمال التعديلات للوحات في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات، لتطوير وإدارة أنظمة طرق ونقل متكاملة ومستدامة على مستوى عالمي وتقديم الخدمات لمختلف الفئات المعنية لإسعادهم، بالإضافة لتعزيز السلامة والاستدامة البيئية.

ونفذت بلدية دبي تعديلات على لوحات التعليمات الخاصة بالشواطئ لتتلاءم مع التعديلات الجديدة، في شاطئ جميرا 3، وأم سقيم 1 و2، حيث جرى تطوير اللوحات بما يعكس الهوية الجديدة للشواطئ كوجهة سياحية فريدة، وتتميز اللوحات الجديدة بطابعها العصري وألوانها المميزة والمتناسقة مع اللوحات الأخرى الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات.

وبلغ مجموع اللوحات التي جرى تعديلها 84 لوحة متنوعة تخدم مرتادي الشواطئ تتضمن تعليمات وإرشادات تضمن سلامتهم على الشواطئ.

ويأتي تنفيذ أعمال التعديلات للوحات في إطار جهود بلدية دبي لتطوير وإدارة اللوحات لضمان تقديم خدمات متميزة لمرتادي الشواطئ لإسعادهم، وتعزيز السلامة والاستدامة البيئية.





قواعد

وتوضح اللوحات الإرشادية الجديدة الخاصة بقواعد السكوتر الكهربائي ومسار الدراجات أهمية الالتزام بالمسارات المخصصة والسير باتجاه حركة المرور، بالإضافة إلى تحديد السرعة القصوى في المسار بـ20 كم/‏‏ ساعة، وتحديد الأعمار المسموح لها بقيادة الدراجة الهوائية (فوق 12 عاماً)، والسكوتر الكهربائي (فوق 16 عاماً).

كما تضمنت الإرشادات ضرورة ارتداء الخوذة وملابس مناسبة وعدم استخدام السماعات الثنائية خلال القيادة، بالإضافة لعدم القيام بحركات خطرة وإلزامية النزول من الدراجة عند معابر المشاة، كما توضح اللوحات الإرشادية الجديدة ضرورة استخدام المسار للغرض المخصص له فقط وعدم حمل أي راكب أو غرض قد يؤدي إلى الإخلال بتوازنه. كما شددت هذه اللوحات بأنه يمنع استخدام السكوتر الكهربائي مع مقعد أو قيادة الدراجات النارية على المسار.

مسار

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات افتتحت العام الحالي مشروع المسار الخاص للدراجات الهوائية في شاطئ جميرا، البالغ طوله 16 كيلومتراً والذي يربط المسار القائم على شارع جميرا بمسار شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصولاً إلى مدينة دبي للإنترنت.

إرشادات

تضمّنت تعليمات الشاطئ إرشادات للزوار توضح لهم أهمية تجنب السباحة للمبتدئين والأطفال بمفردهم وأن يمارسوا السباحة في المناطق المحددة وعدم تجاوز العلامات البحرية، والالتزام بتعليمات المنقذين وأن تكون السباحة خلال ساعات النهار وفي الظروف الجوية الملائمة، والمحافظة على نظافة الشاطئ بعدم التخييم والتدخين، والمحافظة على الأمتعة وعدم تركها على الشاطئ، كما تضمنت التعليمات الالتزام بالآداب العامة وعدم اصطياد الأسماك وعدم اصطحاب الحيوانات.

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