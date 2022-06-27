سفير الدولة لدى تركيا يشارك في ملتقى حول الزراعة والأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي - وام

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‎شارك سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية تركيا، بملتقى التعاون الاقتصادي العربي التركي السابع عشر، الذي تطرق إلى الزراعة والأمن الغذائي، وتم تنظيمه من قبل جمعية التعاون المشترك للدول العربية والتركية «TURAP» في إسطنبول.

‎وأشار الظاهري خلال كلمته التي ألقاها أثناء الملتقى، إلى أن العلاقات الإماراتية - التركية، شهدت عهداً جديداً من الشراكة والتعاون البناء، القائم على تحقيق المصالح المشتركة، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل، وتعزيز العلاقات بين قيادات البلدين والشعبين الصديقين، وهو ما ترجمته زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى تركيا، بنهاية عام 2021، وزيارة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي إلى دولة الإمارات في فبراير 2022، واللتان نتج عنهما توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

‎واستعرض إنجازات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي، حيث صعدت دولة الإمارات 10 مراتب على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وانتقلت من المرتبة 31 في عام 2018، إلى المرتبة 21 في عام 2019، مشيراً إلى أن هذا يعكس جهود الحكومة في ترسيخ مكانة الإمارات، كدولة رائدة عالمياً في الأمن الغذائي القائم على الابتكار.

‎ودعا الظاهري الشركات للاستثمار في الفرص التي يوفرها سوق دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة تعد من أفضل الدول للمستثمرين العالميين للعمل والعيش فيها.

‎وأكد أهمية توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وتركيا، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة البينية غير النفطية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوطيد العلاقات الاقتصادية، من خلال خلق المزيد من الفرص لمجتمعات الأعمال في البلدين.

‎وأشار إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا، تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، التي تشهد تطوراً سريعاً ومتنامياً، مؤكداً أن التعاون في الأعمال التجارية، يسهم في تعزيز الروابط لمزيد من النمو والازدهار لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

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