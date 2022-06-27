11000 أضحية لـ«الشارقة الخيرية»

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت جمعية الشارقة الخيرية النقاب عن تفاصيل حملتها الموسمية «حملة عيد الأضحى المبارك»، والتي تستمر حتى عيد الأضحى المبارك، متضمنة مشروع لحوم الأضاحي المقرر تنفيذه داخل وخارج الدولة خلال أيام عيد الأضحى، وتوزيع كسوة العيد، بالإضافة إلى حزمة من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخرى خلال عشر ذي الحجة.

ودعا الدكتور محمد بن هويدن الكتبي رئيس اللجنة العليا لحملة الأضاحي، المحسنين والراغبين في أداء شعيرة الأضحية هذا العام إلى إنابة الجمعية عنهم في توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها من خلال التبرع بقيمة الأضحية المقدرة بـ 500 درهم داخل الدولة، في مقابل 350 درهماً لسعر الأضحية ضمن الأضاحي المقرر توزيعها خارج الدولة، مشيراً الى أن اللجنة العليا لحملة الأضاحي ارتأت خلال عدد من الاجتماعات الداخلية إلى بحث أفضل السبل لضمان التعاقد على الأضاحي بأسعار مناسبة للتخفيف عن المحسنين الراغبين في أداء شعيرة الأضحية من المواطنين والمقيمين، وقد تم التعاقد على 8500 أضحية، بواقع 2500 أضحية لذبحها داخل الدولة، إلى جانب 6000 أضحية خارج الدولة خلال أيام عيد الأضحى بالتنسيق والتعاون مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية في تلك البلدان.

تنسيق

وأكد أنه تم التنسيق مع عدد من الموردين على توفير الأضاحي، متأملاً تعاون أهل الخير لتحقيق هذه المستهدفات بل وتجاوزها وهو كله مرهون بثقة المتبرعين وحجم الدعم المقدم من قبلهم في توكيل الجمعية عنهم بشراء الأضحية وتوصيل حقوق المحتاجين إلى أبواب منازلهم، مضيفاً أنه من المقرر أن تتضمن الحملة عدة مبادرات خيرية وإنسانية لإدخال البهجة إلى نفوس الفئات المستحقة.

وأشار الى أن الجمعية تحرص على تنفيذ حملة الأضاحي لما لها من مآثر جليلة في إرساء مبادئ التكافل الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع وإعلاء مكانة العمل الخيري وجعل شعيرة الأضحية جزءاً لا يتجزأ من عملها الإنساني كما يُسهّل على المحسنين في توصيل أضاحيهم لمستحقيها، فرُبما كثير من المتبرعين يشق عليهم الوصول لمستحقي لحوم الأضاحي لكن الجمعية لديها كشوف وسجلات مدون بها الفئات المستحقة وأعداد أفراد كل أسرة ويمكنها الوصول إليهم بسهولة.

وحول وسائل التبرع للأضاحي أوضح رئيس اللجنة العليا للحملة أن كافة وسائل التبرع الإلكترونية متاحة أمام الجمهور لوضع تبرعاتهم وذلك من خلال الرابط الذكي أو الموقع الالكتروني، وكذلك الحسابات البنكية وبطاقة الائتمان، أو عبر محصلي الكوبونات الموجودين في المجمعات التجارية والمساجد، وكذلك الاتصال بالخط الساخن 80014.

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