الإسعاف الوطني يطلق حملة «سلامتكم في الصيف»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق الإسعاف الوطني حملة «سلامتكم في الصيف» التي تستهدف الموظفين وأفراد المجتمع للتوعية بكيفية الوقاية من حرارة فصل الصيف والتعامل مع الإصابات الشائعة في تلك الفترة، وذلك ضمن جهود الإسعاف الوطني المتواصلة لتعزيز الثقافة الإسعافية واتباع أسس السلامة السلامة والوقاية في المجتمع، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

وتقدم الرسائل التوعوية القصيرة التي تبث عبر حسابات الإسعاف الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي نصائح وقائية وإرشادات إسعافية تتضمن معلومات للوقاية والتعامل مع حرارة الصيف والإصابات الشائعة التي قد يتعرض لها الناس في فصل الصيف مثل ضربة الشمس والإجهاد الحراري وحوادث الغرق والتعرض للسعات قنديل البحر عند ارتياد الشواطئ وغيرها، وطرق الإسعافات الأولية للتعامل معها.

وأكد أحمد صالح الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أن الحملة تأتي ضمن الجهود لإرساء ثقافة الإسعاف وتعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع من خلال التثقيف المتواصل لإجراءات السلامة والوقاية والمعرفة الإسعافية في المجتمع، مما يجعل الجميع مسؤولاً وشريكاً في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في الدولة.

نصائح

وفيما يلي أبرز الإرشادات والإجراءات الوقائية التي ينصح الإسعاف الوطني الجمهور باتباعها خلال فصل الصيف: الإكثار من شرب الماء والسوائل للمحافظة على رطوبة الجسم، وتجنب التعرض لضربات الشمس أو الجفاف، وتجنب القيام بأنشطة بدنية شاقة تحت أشعة الشمس المباشرة وممارسة الرياضة في الأماكن الداخلية أو المظللة بجانب وضع واقي الشمس وارتداء القبعة والملابس الخفيفة والواسعة ذات الألوان الفاتحة وارتداء النظارات الشمسية، بالإضافة إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة الخاصة بارتياد الشواطئ أو المسابح، والسباحة في الأماكن المرخصة والآمنة التي يتوفر فيها المنقذون وفي الحالات الجوية الآمنة، ومراقبة أولياء الأمور لأطفالهم وعدم تركهم أبداً مع إلباسهم السترة الخاصة بالسباحة وعدم ترك الأطفال والرضع بمفردهم أبداً في المركبات تحت أشعة الشمس، سواء كانت مغلقة أو في وضعية التشغيل.

يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في المناطق الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.

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