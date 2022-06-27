منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس ديوان جمهورية كازاخستان

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء اليوم، في قصر الشاطئ، تيمور سليمانوف، النائب الأول لرئيس ديوان جمهورية كازاخستان.

وبحث سموه مع تيمور سليمانوف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق التقدّم والازدهار والاستقرار للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كازاخستان.

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