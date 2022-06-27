تذكارات «أمنية».. تحف مُتألقة بأنامل أطفالها الإبداعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّمت مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبالشراكة مع خولة للفن والثقافة، فعاليتها الثالثة لتصميم تذكار المؤسسة في المجمع الثقافي بأبوظبي، والتي ساهم فيها 6 أطفال وذووهم بإشراف الفنانة الإماراتية عزة القبيسي، المُبدعة الرائدة في مجال الفن التشكيلي والمجوهرات.

وعن هذه المُبادرة قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «يُسعدنا أن نتمكّن بهذه الفعالية المُميّزة من إبراز قدرات أطفالنا الفنية الإبداعية، والتي تُسهم في خلق تطور متناغم لشخصياتهم المُتميّزة من خلال تشكيل قدرة التعبير عن الذات والمعرفة، وإثبات أن المرض لا يُمثّل عائقاً أمام طموحاتهم وإبداعاتهم الفنية الراقية».

شكر وتقدير

وتقدّم الزبيدي بالشكر والعرفان إلى «خولة للفن والثقافة» على شراكتها في هذه الفعالية التي أشاعت الفرح في قلوب الأطفال المرضى، وساعدتهم على الارتقاء والاعتزاز بشخصياتهم الفنية في أجواء حافلة بالمرح والسعادة.

كما توجّه الزبيدي أيضاً بالشكر والتقدير إلى عزّة القبيسي على دعمها، وللمرّة الثالثة، هذه المُبادرة الفنية الرائعة، مُشيداً بلمساتها المُبدعة وأسلوبها المُميّز في تحفيز الأطفال على المُساهمة في ابتكار تذكار مؤسسة «تحقيق أمنية»، مؤكداً أن دعمها المتواصل لأعمال المؤسسة الإنسانية النبيلة الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة، يُبرز مشاعر الخير والمحبة التي تحفل بها قلوب أبناء وبنات الوطن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز