حمدان بن محمد يصدر قراراً بإلغاء الرسوم المُقرّرة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في دبي

المصدر: البيان

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أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم /32/ لسنة 2022 بإلغاء الرسوم المُقرّرة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في إمارة دبي.

ونصّ القرار على أن تُلغى الرُّسوم المفروضة بمُوجب التعليمات الصّادرة بتاريخ 12 مارس 1985 والقرار رقم /4/ لسنة 1998، على مكاتب وكلاء خُطوط الطّيران وفُروعها ومكاتب الطّيران من غير الوكلاء العامِلة في إمارة دبي.

وتُلغى التعليمات الصّادرة بتاريخ 12 مارس 1985 والقرار رقم /4/ لسنة 1998 بشأن الرّسم المفروض على فُروع مكاتب الطّيران، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام قرار المجلس رقم /32/ لسنة 2022، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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