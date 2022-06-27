قائد عام شرطة دبي يؤكد أهمية تضافر الجهود محلياً ودولياً لمكافحة المخدرات

المصدر: وام

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أكد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على المشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة مثل "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات"، الذي يعتبر يوماً هاماً للتوعية بمخاطرة السموم المخدرة، والتشديد على أهمية تضافر الجهود محلياً ودولياً بين كافة الأجهزة الشرطية من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تساهم في تدمير المجتمعات والأُسر في مختلف أنحاء العالم.

وتفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، منصة مركز حماية الدولي التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "المخدرات نهاية مؤلمة"، وذلك في دبي مول، والتي تأتي ضمن فعاليات حملة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتي تستمر لغاية 27 يوليو من العام الجاري.

وتجول معالي الفريق عبدالله خليفة المري والحضور في منصة القيادة العامة لشرطة دبي واستمع إلى شرح حول البرامج التوعوية والإرشادية التي تقدم للزوار.

ونوه معالي الفريق المري بكافة الجهود الجبارة والمُخلصة التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات على مستوى العالم في التصدي للعصابات الدولية العابرة للحدود، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، داعياً في الوقت ذاته أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بمخاطر المخدرات، والاهتمام بهم وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء والفراغ والفضول ومجرمي الإنترنت والغرباء الذين قد يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغلونها في الترويج للمخدرات، مؤكداً حرص شرطة دبي على توظف كل إمكانياتها لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة بالوصول للريادة العالمية في مكافحة المخدرات وضبط مروجيها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان ومنع وصول السموم إلى المجتمع.

وتقدم منصة مركز حماية الدولي فعاليات توعوية وإرشادية للزوار حول أخطار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مسابقات وسحوبات على الجوائز، وعرض للسيارات الفارهة وعروض لموسيقى شرطة دبي.

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