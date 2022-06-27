حميد النعيمي يشهد حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة 32 من عام الخمسين في جامعة عجمان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة الـ 32 من خريجي جامعة عجمان والذين تجاوز عددهم 600 خريج من مختلف الكليات والتخصصات تحت شعار "دفعة عام الخمسين" والذي أقيم صباح اليوم في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان وسط أجواء عمّتها السعادة والفخر بفرحة النجاح والتخرج وفي ظل الإجراءات الاحترازية المفعلة في الدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص شكره وتقديره للجهود الطيبة المباركة التي ظلت تبذلها قيادتنا الرشيدة واهتمامها الكبير بالتعليم ودعمها المتواصل له وتهيئة البيئة المناسبة لمؤسسات التعليم العالي لأداء رسالتها والقيام بدورها على الوجه الأكمل، مؤكدا سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وضعوا التعليم ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية في الخمسينية الجديدة باعتبار أن التعليم هو الرهان الحقيقي لدولة الإمارات في تحقيق تطلعاتها وطموحاتها التي لا تعرف المستحيل.

وقال سموه : إننا في هذا اليوم نتذكر بالكثير من التقدير والعرفان والامتنان القيم والمبادئ التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذي جعل العلم والتعليم المفتاح الذي ندخل به عصر التنمية الشاملة والتقدم الحضاري .. وأذكر هنا قوله رحمه الله / إن التعليم في الإمارات وبحق إحدى العلامات المميزة للدولة /.

وأضاف سموه : يحق لنا أن نفخر بما تحقق للمواطن من بنية تعليمية حديثة مواكبة للعصر وتسليح الأجيال بالعلوم والمهارات والقيم باعتبار أن بناء الإنسان الغاية الأسمى لكل تنمية وتطور لصناعة المستقبل بكل عزم وثقة.

وجدد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التأكيد على مساندته للأفكار والرؤى والتطلعات التي ترتقي بالتعليم وتشجيع أبنائه الطلاب وتيسير كل العقبات التي تقف في طريق تحصيلهم العلمي وتفوقهم الأكاديمي وتحقيق طموحاتهم، وتقدير عطائهم، وتثمين مبادراتهم وأفكارهم.

وقال سموه إن إمارة عجمان أصبحت منارة أكاديمية ومركزا تعليميا بارزا يحتضن العديد من الجامعات ..مشيرا سموه في هذا الصدد إلى أن حكومة عجمان تعتبر أن الجامعات تتكامل مع منظومة الحياة الشاملة التي تهدف إلى نهضة وتقدم الإمارة وأن كل هذه الحلقات تترابط وتتكامل وتتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق إمارة نموذجية مثالية تحقق الرفاه والسعادة للمواطنين والمقيمين فيها.

وأكد سموه أن تخريج دفعة جديدة من شأنه أن يضخ دماء جديدة وأفكارا متجددة في المجتمع ويجدد حيوية الجامعة ورسالتها المستمرة ويعزز مكانتها كواحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية والفكرية المبدعة في إمارة عجمان والدولة وأن عطاءها مازال وفيرا، وقادرة على رفد المجتمع بقدرات بشرية مؤهلة متخصصة تسهم في حركة التغيير الاجتماعي ..مشيرا سموه إلى أن الخريجين يشكلون عنصراً أساسيا في التنمية المستدامة الشاملة.

ووجه صاحب السمو حاكم عجمان الشكر لمجلس الأمناء والهيئات التدريسية والإدارية والفنية والعاملين في الجامعة كما هنأ سموه الطلاب الخريجين وأسرهم بحصادهم المبارك الذي يتوج الجهود التي بذلت على امتداد سنوات من الدراسة الأكاديمية والتحصيل العلمي لتحقيق التميز والتفوق والانطلاق نحو مختلف ميادين العمل والعطاء في كافة الساحات.

حضر مراسم حفل التخريج .. الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وعدد من الشيوخ وسعادة محمد خوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والملحق الثقافي السعودي في الدولة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعمداء الكليات والأساتذة وأعيان ووجهاء البلاد وأولياء أمور الطلبة الخريجين وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وكانت مراسم حفل التخريج قد بدأت بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه إلى قاعة الاحتفال وعزف السلام الوطني ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ثم عرض فيديو جسّد رسالة الجامعة وإنجازاتها.

وقد اقترن مسمّى دفعة الخريجين والخريجات بعام الخمسين، تيمّنًا بالمبادرة الكريمة التي أطلقها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رحمه الله؛ بأن يكون عام الخمسين، عامًا مميزًا يرتكز على إنجازات تحققت في خمسين عامًا مضت، لننطلق في مسيرة التطوير لخمسين عامًا مقبلة.

وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمة توجه فيها بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان، على دعمه المستمر للجامعة وقيادته الرشيدة، كما أثنى على الجهود الدؤوبة والدعم الكبير الذي يقدّمه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، لخلق بيئة تعليمية تجمع بين الابتكار والمسؤولية المجتمعية، وتمكّن الشباب من تحقيق ذواتهم.

واستعرض الدكتور كريم الصغير مسيرة وإنجازات الجامعة لاسيما في الأعوام السابقة وما صلت إليه حيث تم تصنيفها مؤخرا ضمن أَفضل /700/ مؤسسة تَعليمٍ عالٍ على مُسْتَوى العالَم، كَما تَبَوَّأَت المَرْتَبَةَ العشرين على مُسْتَوَى الوَطَن العَرَبي.

ونوه مدير جامعة عجمان إلى تميز الجامعة العالمي حيث حصلت على العديد من الاعتمادات الدولية المتعددة بفضل الله ودور القيادة الرّشيدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان .. ومن هذه الاعتمادات: ACPE وABET وAACSB في الوِلاياتِ المُتَّحِدَةِ الأمريكية؛ QAA، UNESCO-UIA، وCIMA وACCA في بريطانيا، و HCERES في فرنسا، وAQAS في ألمانيا.

وقدم الصغير الشكر إلى أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة على جهودهم الكبيرة .. وقال: نحتفل اليوم بإنجازات خرّيجينا الاستثنائية، ففي ظل الظروف الصعبة التي فرضها الوباء العالمي كوفيد-19، أثبتوا أنّ لا شيء يمكن أن يثنيهم عن تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وتوجه إلى الخريجين قائلًا: في حينِ أنَّكُم تبدأون مِشوارَكم المِهني الذي يحتاج إلى العقل، والقلب والشجاعة أكثر من أي وقت مضى، أَحُثُّكُم أعزائي الطّلبة على التحلّي بِصفتين أساسيَّتين: النَّزاهة والأَخلاق .. فلْتَكُن العدالة شعاركم والصدق والإنصاف نهجكم.

وألقى الخرّيج عبدالله الحمادي كلمة بالنيابة عن الخريجين، قال فيها: إنهُ لَمنْ دواعي السرورِ والغبطةِ أن ننالَ اليوم شرفَ اللقاءِ براعي الجامعةِ صاحبِ السّموّ الشيخ حميد بنِ راشدٍ النعيمي؛ عضوِ المجلسِ الأعلى حاكمِ عجمان؛ فرعاية سموِّه الكريمة لهَذا الحفلِ تجسِّد الاهتمام الكبير الذي يحظَى به العلمُ وطلبتُه في دولةِ الإماراتِ من لَدُنْ قيادتِنا الحكيمةِ، وعلى رأسِها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانُه أصحاب السمو الشيوخ أعضاءُ المجلسِ الأعلى للاتحاد؛ حكامُ الإمارات.

عقب ذلك قام صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بتكريم 155 خريجا من الفوج الثاني من الدفعة 32 من عام الخمسين وتسليم شهادات التخريج لخريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات فيما قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمتابعة توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان درع الجامعة بهذه المناسبة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الذي قدم درعا مماثلا لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

جدير بالذكر أنّ عدد خريجي الفوج الثاني من دفعة عام الخمسين تخطى 600 طالب وطالبة في البكالوريوس والدراسات العليا من تخصصات وكليات مختلفة، لينضموا إلى شبكة واسعة من خرّيجي جامعةِ عجمان من مُختَلَفِ الجِنسيّات، إذ أنّ الجامِعةَ خَرَّجَت أكثرَ مِن 40 ألف مهنيٍّ ناجحٍ استطاعوا أن يَكسِروا الحَواجِزَ أمامَهُم ويفتَحوا آفاقاً جديدةً في كافة المجالات .. وسيُقام حفل تخريج مخصّص لـ 402 خريجة غدا الثلاثاء في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز