6 أسباب للابتعاد عن القصابين الجائلين

المصدر: دبي - نورا الأمير:

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حذّرت بلدية دبي من ذبح الأضاحي عشوائياً خارج المقاصب، سواءً في المزارع أو البيوت، مؤكدة أن هذه الممارسة السلبية، تؤدي إلى انتشار الأمراض، وتلوث البيئة، مهيبة بأفراد المجتمع، عدم التعامل مع فئة القصابين الجائلين، والتوجه إلى مقاصبها لذبح الأضاحي بالطرق الصحيحة، وبإشراف أطباء بيطريين وكوادر فنية مؤهلة ومرخصة.

وحدد البلدية 6 أسباب، تجعل من الاعتماد على القصابين الجائلين ممارسة غاية في الخطورة، أبرزها عدم التزام هذه العمالة المخالفة بالمعايير الصحية والفنية المتبعة في مقاصب البلديات، وعدم وجود فحص للأضحية قبل الذبح وبعد الذبح من قبل الطبيب البيطري، للكشف عن الأمراض، وغياب الإشراف البيطري، ما يعرض الذبائح للفساد السريع، جراء الملوثات الخارجية، مثل الأتربة، والحشرات، وعدم نظافة أدوات القصاب المستخدمة، وافتقار أماكن الذبح المستخدمة للنظافة، حيث تجري في العادة على الأرض أو الرمل، ما يؤدي إلى انتشار الحشرات والقوارض، إلى جانب عدم قيام القصاب الجائل بذبح الأضحية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كالتسمية والتكبير ونطق الشهادتين، علاوة على أن العمال الذين يقومون بالذبح، غير لائقين صحياً وقانونياً، وليس لديهم أي فكرة عن مبادئ الصحة والسلامة العامة، ومن الأسباب التي أدرجتها البلدية أيضاً، التعامل غير السليم مع مخلفات الذبائح، ما يؤدي إلى تلوث بيئي، وتشويه للمنظر العام.

أماكن مخصصة

وأكدت البلدية حرصها على الذبح في أماكن مخصصة ونظيفة، وبأيدي كوادر مؤهلة ومدربة، مع الحرص على التعامل بشكل سليم مع المخلفات، علاوة على نقل المواشي من الحظيرة إلى المقصب بسيارات مخصصة، بعكس ما قد يحدث في البيوت، حيث يجري النقل بسيارات خاصة، ما يؤدي إلى إنهاك الحيوان من الحرارة أو نفوقه.

وشددت على شق التوعية، وتوفير خدماتها للمستهلكين، بأسعار رمزية ومناسبة، إلى جانب إتاحتها لـ 7 تطبيقات ذكية لطلب الأضاحي، مع توفير خدمة التوصيل إلى المنازل في أي مكان بالدولة، موضحة أن خطتهم ترمي إلى رفع سقف الوعي بخطورة الذبح العشوائي وتبعاته، لغايات القضاء على الظاهرة، التي قالت إنها انخفضت بصورة كبيرة، بيد أنها تسعى إلى القضاء عليها بشكل كامل، وعليه، فإن اجتماعات يتم عقدها قبيل عيد الأضحى، مع الشركاء، كالقيادة العامة لشرطة دبي، لمحاصرة المخالفين للأنظمة، ناصحة الجمهور عدم التعامل مع القصابين الجائلين، خاصة أن غالبيتهم مخالفون لقوانين إقامة الأجانب في الدولة.

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