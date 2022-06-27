حمدان بن محمد يطلق مبادرة "شركاء الريادة" لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في الخدمات الحكومية

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق مبادرة "شركاء الريادة" التي تجمع فرق النخبة في حكومة دبي، بهدف الارتقاء في الأداء وتعزيز الشراكات.

وقال سموه، "نبدأ من اليوم مرحلة جديدة من ريادة الخدمات الحكومية في دبي مع إطلاق مبادرة "شركاء الريادة" التي تجمع فرق النخبة في حكومة دبي ... نستمد هذه المبادرة من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بترسيخ دبي نموذجاً عالمياً رائداً في مجال الخدمات الحكومية".

وأضاف سموه، "الكفاءة والسرعة متطلب أساسي لنجاح أي فريق حكومي، وهدفنا الارتقاء بالأداء وتعزيز الشراكات ونقل الخبرات بين الجهات الحكومية الأكثر تميّزاً وتسريع تنفيذ برامج التطوير ... وتمنياتنا بالتوفيق لفريق برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إدارة هذه المبادرة".

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