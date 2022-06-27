وفد وزارة الدفاع يبحث مع وزير الدفاع الإندونيسي التعاون في مجال الصناعات العسكرية

المصدر: وام

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التقى وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية .. معالي برابوو سيبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي بحضور سعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية وطارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس توازن الاقتصادي وذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا .

وتهدف الزيارة إلى خلق روابط صناعية قوية في مجال الدفاع والأمن وتوفر إطارًا عمليا للعمل معا لدعم الشراكات الناشئة والمستقبلية وتعزيز الفرص بين البلدين.

ونقل الجابري خلال اللقاء تحيات معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة إلى معالي وزير الدفاع الإندونيسي.

وسلم اللواء مبارك الجابري دعوة رسمية من معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع إلى معالي برابوو سيبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي لزيارة الدولة لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين .

وأكد الجابري خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة المجال الدفاعي والصناعات العسكرية وآلية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وعقد الوفد عدداً من اللقاءات مع رؤساء شركات إندونيسية عاملة في مجال الصناعات الدفاعية، واطلع الوفد على أحدث منتجاتها.. وناقش الجانبان الخطط المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاءات عن التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة المتاحة في قطاع الدفاع بين البلدين من أجل تبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

ودعا الوفد الشركات الإندونيسية للمشاركة في المعارض العسكرية التي تقام على أرض دولة الإمارات وأبرزها معارض آيدكس ونافدكس ودبي للطيران ويومكس.

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