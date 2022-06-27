ضابط في شرطة دبي يحصد جائزة «الرئيس التنفيذي اليوم في الشرق الأوسط»

المصدر: دبي - البيان

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حصد المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، جائزة «الرئيس التنفيذي اليوم في الشرق الأوسط» عن فئة «القيادة، الأمن، الحكومة» لعام 2022، حيث تعد الجائزة أكبر منصة لمشاركة المديرين التنفيذيين والإشرافيين بالقطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم، وتقدم للجوائز بمختلف فئاتها أكثر من ألف مترشح، من أكثر من 13 دولة.

وهنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، المقدم الدكتور منصور البلوشي، بفوزه بالجائزة عن فئة «القيادة، الأمن، الحكومة» لعام 2022، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تمتلك نخبة من الضباط المتميزين من أصحاب الكفاءات العالية التي تفخر بهم شرطة دبي، وأن هذه الجائزة هي إضافة لسلسلة الإنجازات التي تحققها منظومة العمل في الإدارة العامة للموارد البشرية.

إنجازات

وقال العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية: إن الإدارة تحرص على تشجيع موظفيها على المشاركة في الجوائز المحلية والعالمية، كونهم يمتلكون إنجازات متميزة في مختلف التخصصات، لذا نهجنا على تمكينهم وتحفيزهم وتقدير جهودهم الفردية والجماعية، وإننا اليوم نشيد بالمقدم الدكتور منصور البلوشي على جهوده في العمل، ونهنئه بهذا الإنجاز وحصوله على جائزة عالمية. من جانبه، عبّر المقدم الدكتور منصور البلوشي عن شكره وتقديره لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وقيادات شرطة دبي، على حرصهم الدائم ودعمهم وتمكينهم للموظفين، وتوفير كل ما يلزم لهم من بيئة عمل إبداعية وتحفيز وتشجيع يجعل الموظف فخوراً بانتمائه لهذه المؤسسة العريقة.

نبذة

تكرس جوائز «الرئيس التنفيذي اليوم في الشرق الأوسط» لتقدير القيادة القوية والمبتكرة بين قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، عبر جميع القطاعات الحكومية والخاصة والصناعات الرئيسة، ويأخذ فريق بحث «CEO TODAY» بيانات التصويت الواردة، ويتم جمع هذه المعلومات مع عملية تقصي وتقييم متعمقة لكل قطاع على حدة، والتي تساعد في التعرف على الرؤساء التنفيذيين المبتكرين الذين يقودون قطاعاتهم داخلياً وخارجياً، وفيها 3 فئات مستهدفة، وهي فئة الرؤساء التنفيذيين ومديري العموم الإشرافيين، وأصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين، وشارك في هذه النسخة 1000 مشارك من 13 دولة، في 50 فئة تخصصية، وتعتمد على المعايير التالية في التقييم، وهي: القيادة والاستراتيجية والموارد البشرية ونتائج الأداء والابتكار والإبداع والتحول واستشراف المستقبل.

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