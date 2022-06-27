1722 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 204,040 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1722 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 938,759 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة جراء الفيروس عند 2311 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 1572 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 919,155 حالة.

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