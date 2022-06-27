وزارة تنمية المجتمع تنظم دورات تدريبية للجهات الحكومية على لغة الإشارة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة تنمية المجتمع خلال النصف الأول من العام الجاري، 5 دورات في لغة الإشارة، استهدفت 86 موظفاً من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار تسهيل عملية التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، ونشر لغة الإشارة بين الموظفين في الدوائر الحكومية، لضمان جودة الخدمة والكفاءة في العمل.

وقد تم تقديم دورتين «المستوى الأول، والثاني»، لعدد من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي، ودورتين من المستوى الأول لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إضافة إلى دورة من المستوى الأول لموظفي هيئة الطرق والمواصلات بدبي. وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة، إن عدد الأشخاص من أصحاب الهمم فئة ذوي الإعاقة السمعية «الصم»، الحاصلين على بطاقة أصحاب الهمم، يبلغ 3065 من المواطنين والمقيمين في جميع إمارات الدولة، الذكور منهم 1833 شخصاً، والإناث 1232 شخصاً. حيث يشكل «الصم» ما يقارب 10 % من إجمالي أصحاب الهمم على مستوى دولة الإمارات.

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