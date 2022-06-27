نهيان بن مبارك يشهد في دبي احتفال أبناء الجالية الفلبينية بذكرى استقلال بلادهم

المصدر: دبي - وام

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، لقاءً احتفالياً بمناسبة مرور 124 عاماً على استقلال جمهورية الفلبين، نظمه مجلس الأعمال الفلبيني في دولة الإمارات، بالتعاون مع «صفحة الإمارات تحب الفلبين»، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

جاء اللقاء الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي في إطار جهود دولة الإمارات لنشر قيم التسامح والتعايش التي تشكّل مكوناً مهماً داخل المجتمع الإماراتي، وأقيم بالتعاون مع كل من شرطة دبي ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الفلبين، ضمن أجواء عكست العلاقات المتميزة على كافة المستويات بين البلدين الصديقين، وشكلت تعزيزاً لأواصر الأخوة بين أبناء الشعبين .

احتفاء

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال الحدث كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور ذكرى الاستقلال لدولة صديقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهنأ الفلبين على التقدم المبهر الذي حققته في المجالات كافة، ما عزز حضورها على المسرح العالمي.

وقال معاليه: «إن الاحتفال بالذكرى الـ124 لاستقلال الفلبين، في دولة الإمارات، هو احتفال بالمجتمع الفلبيني الرائع الذي يشكل جزءاً مهماً من ثقافتنا العالمية، وعلى مر السنين كان للجالية الفلبينية دور حيوي في الإمارات العربية المتحدة وتنوع مجتمعها الثقافي».

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