7 آلاف أسرة تستفيد من حملة الأضاحي لجمعية الإحسان الخيرية بعجمان

المصدر: عجمان - وام

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أنهت جمعية الإحسان الخيرية بعجمان استعداداتها كافة لتنفيذ مشروعها السنوي المعتاد لاستقبال وتوزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة، وهو المشروع الذي سيستفيد منه أكثر من 7000 أسرة متعففة مسجلة لدى الجمعية وتشمل إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

ويهدف المشروع إلى إسعاد الأسر المتعففة والأقل دخلاً في عيد الأضحى وإدخال البهجة والسكينة إلى قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

وأوضح عبدالله محمد حسين المزعمي مدير إدارة الخدمات المساندة أن الجمعية وضعت آلية دقيقة لذبح ونقل وتوزيع لحوم الأضاحي وتخزينها في مخازن الجمعية بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية التي حددتها الجهات المختصة في الدولة.

وذكر المزعمي أن الجمعية كانت قد أنشأت في العام 2012 مجمعاً متكاملاً للمخازن روعي فيه كل اشتراطات الأمن والسلامة وأعلى المعايير الصحية لضمان تخزين المواد الغذائية الواردة على أكمل وجه والحفاظ على صلاحية الاستخدام تحت درجة حرارة مناسبة.

وأكد المزعمي أن أكثر من 7000 أسرة من المسجلين لدى الجمعية ومن المحتاجين خارج الكشوف يستفيدون من مخازن الجمعية التي تحتوي التبرعات الغذائية الأساسية كالزيت والسكر والدقيق والمكرونات والمعلبات والتمر وغيرها من المواد الموجودة طوال العام، وهذه العملية تتم من خلال مكتب الاستقبال الخاص بالمخزن.

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