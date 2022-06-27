سيف الشامسي: فرصة للتعاون في مواجهة الظاهرة العالمية

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بأن السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، دعوة تتجدد إلى كل المجتمعات للوقوف صفاً واحداً في مواجهة آفة المخدرات، وتحمُّل المسؤولية المجتمعية والإنسانية للتصدي لهذا الخطر الذي لا يستثني من تبعاته أحداً، حيث تمتد آثاره إلى مختلف قطاعات الحياة صحياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً. وتابع إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ‏فرصة مهمة لتعزيز روح التكامل والتعاون المشترك في مكافحة هذه الظاهرة العالمية، من خلال صناعة الوعي، وغرس الشعور بالمسؤولية المجتمعية قبل المسؤولية الأمنية؛ إذ تبدأ أولى خطوات مواجهة هذه الآفة بالدور المهم والكبير لأولياء الأمور في مراقبة سلوكيات أبنائهم ومعرفة علاقاتهم، كونهم عماد المستقبل في بناء التنمية، والفئة المستهدفة للإطاحة بهم في دوامة الإدمان، أو ليصبحوا أحد مروجي المخدرات.

إصرار

‏وبيّن أن أجهزتنا الأمنية والشرطية تؤكد المضي بكل إصرار في مكافحة هذه الآفة، ومحاربة ضعاف النفوس من تجار ومهربي ومروجي المخدرات، مهما ‏تعددت أساليبهم الإجرامية، كما أننا على يقين بوعي مجتمعنا ونهوضه بمسؤولياته، في تكامل يحقق رؤية المنظومة الأمنية اليقظة، وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات، فضلاً عن مواكبة المستجدات العصرية واستخدام أفضل التقنيات لتحقيق أفضل معدلات الأمن،‏ بالتضامن مع كل الجهود الدولية والإقليمية، للحد من انتشار هذه الآفة، ومنع محاولات تهريبها عبر الدول، من أجل مجتمع آمن، ومستقبل خالٍ من المخدرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز