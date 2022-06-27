«الشارقة للاتصال» تدعو للترشح إلى «أفضل الممارسات البيئية»

المصدر: الشارقة - البيان

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دعت «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» رواد العمل البيئي في الوطن العربي إلى التقدم بطلبات الترشح لفئتها الجديدة «أفضل السياسات والممارسات البيئية»، التي أطلقتها ضمن دورتها الـ9، لمشاركة تجاربهم الناجحة والابتكارية، ويستمر استقبال ملفات الترشح للفئة الجديدة حتى 14 يوليو المقبل، عن طريق موقع «المركز الدولي للاتصال الحكومي» على الرابط التالي:

‏www.igcc.ae/‏ar/‏events/‏sgca.aspx

وأكد طارق علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الممارسات البيئية السليمة تضمن مستقبل الشعوب والبلدان التي تسخر كافة إمكاناتها في تحقيق الحماية التي تضمن للإنسان تفاعلاً إيجابياً مع مكونات البيئة من حوله، وهذا يحتم عليها ضرورة وضع الأطر والسياسات الفاعلة تجاه هذا القطاع الحيوي، المرتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان، الذي يعد أساساً تبنى عليه سائر عمليات التطوير التي تسعى الحكومات والمؤسسات إلى تحسين جودة الحياة من خلالها. وقال: «يسعدنا أن نكرِّم تلك الجهود من كافة أنحاء وطننا العربي، التي وضعت التحديات البيئية على قائمة توجهاتها وسياساتها، وشكلت من خلال ممارساتها الصديقة للبيئة حدود الثورة الصناعية والتقنية، التي ينبغي أن يتم استثمارها في تحقيق رفاهية الإنسان».

آلية المشاركة وشروطها

وتستقبل الجائزة طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني www.igcc.ae بشرط أن يشتمل الملف على فيديو تعريفي بالمبادرة لا تتجاوز مدته 5 دقائق، بالإضافة إلى ملف يوضح الفكرة العامة للمبادرة، ويتضمن اسم المؤسسة وشعارها، وعنوان التقرير وتاريخ التقديم، إضافة إلى صفحة المحتويات، وملخص المبادرة، مع شرح حول الاستراتيجيات والنتائج والأهداف وخطط العمل وفق المحاور الرئيسة التي تم تحديدها لكل فئة بما لا يزيد على 1000 كلمة باللغة العربية لفئات الإمارات والوطن العربي.

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