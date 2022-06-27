طلب الأضاحي إلكترونياً عبر المسلخ الآلي بميناء زايد

المصدر: أبوظبي - وام

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خصصت بلدية أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، المسلخ الآلي في ميناء زايد لطلب الأضاحي عبر التطبيقات الإلكترونية وأضاحي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دون استقبال الجمهور، وذلك بهدف الحفاظ على جودة الخدمات المعتادة المقدمة من بلدية مدينة أبوظبي، وتفادياً لتأخير تجهيز الذبائح للمضحين في عيد الأضحى المبارك. ودعت بلدية مدينة أبوظبي المضحين الراغبين في التوجه إلى المسالخ بأنفسهم لتجهيز أضحياتهم إلى زيارة المسالخ الأخرى المجهزة لاستقبالهم.

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