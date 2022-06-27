تعاون بين «الإمارات للخدمات الصحية» و«جونسون آند جونسون»

المصدر: دبي - وام

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وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع شركة «جونسون آند جونسون» الشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتوفير حلول مبتكرة بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم قطاع الرعاية الصحية ويرسخ قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من ركائز التعاون التي تجمع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة جونسون آند جونسون - ميدل ايست «انك»، بالإضافة إلى شركة جونسون آند جونسون - ميدل إيست المنطقة الحرة.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ولؤي أبو الهوى المدير العام لشركة «جونسون آند جونسون - ميدتك» لمنطقة الخليج العربي بحضور كل من الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة والدكتورة كلثوم البلوشي الرئيسة التنفيذية للابتكار مديرة مركز التدريب والتطوير في المؤسسة وجيمي فاريس المدير الإداري للشركة في المنطقة الحرة.

خطط

وقال الدكتور يوسف السركال إن توقيع مذكرة التفاهم يتسق مع خطط وتوجهات المؤسسة ومساعيها نحو توفير خدمات صحية مبتكرة ومستدامة تعزز من كفاءة المنظومة الصحية وتقود إلى تحقيق مزيد من الارتقاء والتطور في أنظمة الرعاية الصحية الفعّالة على الصعيدين المحلي والدولي.

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