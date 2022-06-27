50 حالة تستقبلها وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الجامعة بالشارقة شهرياً

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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أكد الدكتور أسامة مهدي استشاري أمراض الطب التداخلي القلبي بمستشفى الجامعة بالشارقة لـ«البيان» أن وحدة القسطرة القلبية تقدم الخدمات العلاجية للمرضى على مدار 24 ساعة، خصوصاً في الحالات الإسعافية، مثل احتشاء العضل القلبي الحاد، كما تستقبل الوحدة 50 حالة شهرياً، 20% منها حالات تكون في حاجة إلى رعاية مركزة يتم تنويمها بالمستشفى، كما أن عدد الحالات في ازدياد مطرد، إضافة إلى أن الأطباء العاملين بالعيادات متخصصون في مجال القسطرة القلبية المعقدة، لافتاً إلى أن هناك 3 أطباء يغطون العيادات التي تتبع لأمراض القلب الذي أصبح يستوعب عدداً كبيراً من الحالات من خلال 3 عيادات تعمل بانتظام، وتستقبل العيادات ما يزيد على 1200 مريض شهرياً، إضافة إلى قسم آخر مختص بشرايين الأوعية المحيطية بالتعاون مع طبيب الأوعية الطرفية السفلية وشرايين البطن واختصاصي أشعة.

رعاية خاصة

وقال الدكتور مهدي: إن هناك الكثير من مرضى القلب يحتاجون إلى الرعاية الخاصة والمراقبة الحثيثة في العناية المركزة، خصوصاً مرضى ضيق الشرايين، حيث يتم مراقبة الضغط بشكل مستمر ومنحهم الأدوية الإسعافية والمسيلة لجلطات الدم الشديدة، فيجب أن تكون المراقبة في العناية المشددة، كما أن أغلب مرضى القسطرة مدة إقامتهم بالمستشفى قصيرة تتراوح ما بين يوم و3 أيام، حيث تتوافر 120 غرفة في قسم الأمراض الباطنة والقلب، ويتم خلالها تقديم العلاج للمرضى المصابين بضعف القلب والمشاكل الناتجة عنه، إضافة إلى تقديم العلاج المناسب لمرضى تصلب الشرايين، وهو مرض متعدد الأسباب، فيتم نصحهم وقائياً بالغذاء الصحي وبضرورة المحافظة على الرياضة والحركة أولاً، كما أن الأشخاص الذين يوجد لديهم عوامل خطورة يتم تنبيههم بضرورة المتابعة مع الأطباء سواء كانوا يعانون من ارتفاع في الضغط أو ارتفاع في السكر أو ارتفاع الكولسترول في الدم أو السمنة فيجب أن يخضعوا للعلاج والدواء أو الجراحي المناسب.

آلام

وأوضح الدكتور مهدي أن كل شخص يشعر بآلام غير طبيعية في منطقة الصدر وأعلى البطن وفي الذراعين وعلى مستوى المرفقين (الكوع) عليهم مراجعة الطبيب فوراً، لأن تلك الأعراض تشير إلى أن هناك احتمالية مشكلة بشرايين القلب، كما أن الفحص الدوري مهم ويقي المرضى من المضاعفات، خصوصاً مرضى السكري الذين يجب عليهم قياس معدل الضغط، فالطبيعي يجب ألا يتجاوز الـ90 على 140 تحت سن الـ80 عاماً، إضافة إلى قياس الكوليسترول الذي يجب ألا يتجاوز 150 ملغراماً.

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