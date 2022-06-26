رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس مدغشقر بيوم استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أندريه نيرينا راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس أندريه نيرينا راجولينا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى كريستيان انتساي، رئيس وزراء جمهورية مدغشقر.

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