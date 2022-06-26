الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: ​وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد يصاحبها أمطار خفيفة واحتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل غرباً، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وحركة الرياح: شمالية غربية - جنوبية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب صباح الإثنين غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:58، والجزر الأول عند الساعة 17:30، والجزر الثاني عند الساعة 07:27.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب صباح الاثنين، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:40، والمد الثاني عند الساعة 19:57، والجزر الأول عند الساعة 15:08، والجزر الثاني عند الساعة 03:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 30 80 20 دبي 41 33 70 25 الشارقة 42 29 75 25 عجمان 40 32 80 30 أم القيوين 41 28 80 25 رأس الخيمة 42 29 75 30 الفجيرة 38 32 85 40 العين 46 31 60 15 ليوا 45 29 80 15 الرويس 40 28 85 25 السلع 41 29 80 20 دلما 39 31 80 30 طنب الكبرى 38 32 75 35 طنب الصغرى 38 32 75 35 أبو موسى 38 32 75 35 .

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