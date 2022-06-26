الإمارات تشارك في اجتماع فريق الخبراء المعني بتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي

المصدر: وام

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تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني بتحديث و تقييم خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة العربية السعودية و مشاركة خبراء وممثلي الأجهزة الإعلامية العربية و حضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الاعلام والاتصال.

يمثل الدولة ناصر التميمي مدير إدارة التنظيم الإعلامي بمكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب.

وقال خطابي إن خطة التحرك الإعلامي، وضعت قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية، على رأس سلم أولويات العمل الاعلام العربي كما وضعت الارتقاء بصورة شخصيتنا الجماعية وحماية مقدساتنا الروحية وموروثنا الفكري والحضاري هدفا أساسيا في سياق الاحتواء الإعلامي لموجات الكراهية والتيارات الشعبوية في الفضاء الغربي فضلا عن الهدف الثالث الذي لا يقل أهمية للخطة والمتعلق بمحاربة التطرف والارهاب كظاهرة عابرة للحدود في دولنا الوطنية.

ونبه خطابي - في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع - إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب كلف خلال دورته الـ 50 التي عقدت عام 2019 هذا الفريق من الخبراء الممثلين للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية للعمل بتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال على إجراء تقييم شامل لخطة التحرك وما تم تنفيذه من برامج والأسباب التي حالت دون تنفيذ بعضها في نطاق المحاور والأهداف المحددة لها في ضوء تعديلاتها لسنة 2017.

وشدد خطابي على الاستعداد للانخراط، بجانب كافة الشركاء المعنيين، في عملية مراجعة هذه الخطة متطلعين للتوصل إلى تحديثات تسهم في تنفيذها الفعال وفق منظومة إعلامية ذات مصداقية تمتلك قدرة الإقناع والتأثير في الرأي العام الدولي.

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