نهيان بن مبارك يفتتح المبنى الجديد لمدارس انترناشيونال كوميونتي في أبوظبي.. ويشهد تخريج دفعة "الخمسين"

المصدر: وام

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المبنى الجديد لمدارس انترناشيونال كوميونتي – فرع مركز المدينة في أبوظبي بحضور معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و سعادة ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة و الدكتور قاسم العوم رئيس مجلس الأمناء للمدارس .

بدأت مراسم الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذانا بافتتاح المبنى الجديد .. وتعرف معاليه على ما يضمه مبنى المدرسة من أقسام ومرافق إدارية و مسرح يتسع لـ610 أشخاص وما يتوفر بها من فصول دراسية ومرافق متنوعة تشمل مختلف الأنشطة الصفية واللاصفية والرياضية والترفيهية وغيرها إلى جانب مختلف الأعمال التطويرية التي تسهم في توفير أجواء تربوية وتعليمية مناسبة لطلبة المدرسة في مختلف المراحل وبما يحقق أهدافها في تقديم خدمات علمية متقدمة.

و اطلع معاليه على أهم المرافق التي توفرها المدرسة لطلابها من مختبرات متعددة في مجالات العلوم والتصميم والتكنولوجيا والفنون وورش العمل المهنية والتدبير المنزلي وقاعات المحاضرات.

في سياق متصل شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة "الخمسين" لـ95 من الخريجين و الخريجات من مرحلة الثانوية العامة - المنهاج أمريكي في مدارس انترناشيونال كوميونتي – فرع المشرف والذي أقيم على مسرح المدارس فرع مركز المدينة بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء ومجلس الإدارة وإدارة المدرسة وأهالي وذوي الطلاب.

و قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال كلمته :" نتقدم بعظيم الشكر وفائق التقدير والامتنان للقيادة الرشيدة التي تؤكد دائما على مكانة التعليم الجيد والمنتج في مسيرة الدولة بل تؤكد دائما أيضا على التزام الإمارات بأن يكون هذا التعليم هو الطريق إلى تنمية الفرد وتقدم المجتمع ".

وأضاف أن الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تلتزم كل الالتزام بإعداد أجيال المستقبل كي يكونوا مساهمين بنشاط في جهود التنمية الشاملة في ربوع الوطن كافة ... نعتز ونفتخر بحرص صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على الاهتمام بالتعليم باعتباره اهتماما بالمستقبل و وسيلة أكيدة لتمكين الدولة من أخذ مكانتها اللائقة بها بين دول العالم أجمع و تعزيز قدراتها على التنافس الناجح في المجالات كافة".

وحث معاليه خلال كلمته الخريجين على الأخذ بمبادئ التسامح و أن لا يكون هناك سقف لطموحاتهم وقال:" بناتي الخريجات أبنائي الخريجين ..

أتمنى لكم كل خير و فلاح آملا أن يكون تخرجكم بداية مباركة لمرحلة جديدة في حياتكم تنطلقون منها إلى آفاق واسعة من العمل الأكاديمي والتعلم المستمر في الجامعات والكليات وتحرصون كل الحرص على تعميق الارتباط بالعالم من حولكم تأخذون بمبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية وتكونون دائما قادرين على العمل الجاد و التفكير المستنير في سبيل تقدم مجتمعكم وتقدم العالم كله من حولكم و أن ألا يكون هناك حد أو سقف لآمالكم وطموحاتكم وأن يكون الإتقان والانضباط والعمل المتميز في كل ما تبذلونه من جهد أو تتحملونه من مسؤولية هو المنهج الأساسي الذي يحقق لكم كل أمانيكم و طموحاتكم سواء لأنفسكم أو لمجتمعكم وفي ظل إدراك كامل بأن مكانتكم بل و مكانة المجتمع في هذا العالم ستتحددان بمدى ما تبذلونه من جهد وما تقومون به من مهام".

و شكر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مجلس الأمناء و مجلس الإدارة و الهيئتين الإدارية والتدريسية لحرصهم على توفير بيئة تعليمية متطورة وثرية تساعد الطلبة والطالبات على الإبداع والابتكار بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه تقدم محمد الشما العضو المنتدب المدير التنفيذي لمدارس انترناشيونال كوميونتي بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها لقطاع التعليم في الدولة وتهيئة بيئة تعليمية متطورة قادرة على تعزيز تنافسية الدولة على مستوى العالم .. وأكد أن رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لحفل التخريج تشكل دفعة كبيرة لأبنائنا الطلبة والطالبات تعكس الاهتمام الكبير بقطاع التعليم الذي يشكل محور مسيرة الإمارات التنموية.

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