بلدية أبوظبي تخصص المسلخ الآلي بميناء زايد لطلب الأضاحي عبر التطبيقات الإلكترونية

المصدر: وام

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خصصت "بلدية مدينة أبوظبي" التابعة لدائرة البلديات و النقل .. المسلخ الآلي في منطقة ميناء زايد لطلب الأضاحي عبر التطبيقات الإلكترونية وأضاحي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دون استقبال الجمهور وذلك بهدف الحفاظ على جودة الخدمات المعتادة المقدمة من بلدية مدينة أبوظبي وتفاديا لتأخير تجهيز الذبائح للمضحين في عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك نظرا للأعمال التطويرية والإنشائية في منطقة ميناء زايد وحفاظا على انسيابية حركة السير عند مداخل ومخارج منطقة الميناء.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي جمهور المضحين الراغبين في التوجه إلى المسالخ بأنفسهم لتجهيز أضحياتهم إلى زيارة المسالخ الأخرى المجهزة لاستقبالهم حيث تم تخصيص مسلخ بني ياس، ومسلخ الوثبة، ومسلخ الشهامة لاستقبال المضحين الراغبين بزيارة المسالخ.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على تقديم الخدمات للجمهور بنفس الكفاءة والجودة المعهودة وعملت عند بدء الأعمال التطويرية والإنشائية بمنطقة ميناء زايد، وعقب إغلاق مسلخ الجمهور، على نقل جميع خدمات ذبح وسلخ وتجهيز الذبائح إلى المسلخ الآلي، إلا أنه نظرا لما يشهده عيد الأضحى من إقبال كثيف من جمهور المضحين على المسالخ، حرصت على تخصيص المسلخ الآلي في منطقة ميناء زايد لطلب الأضاحي عبر التطبيقات الإلكترونية تفاديا لأي تأخير.

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