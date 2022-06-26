مدير عام شرطة أبوظبي: الاستراتيجيات الشاملة تعزز حماية شبابنا من آفة المخدرات

المصدر: وام

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أكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة ابوظبي اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية ما أسهم في تحقيق النجاح والريادة في وضع استراتيجيات شاملة تعتمد على أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز حماية الشباب من آفة المخدرات .

وأوضح في كلمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها الذي يصادف اليوم تحت شعار "المخدرات نهاية مؤلمة" أن شرطة أبوظبي تعتمد أفضل الوسائل والأساليب في مكافحة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة من خلال تحديث آلياتها وخططها لمواكبة التطورات في أساليب مروجي المخدرات بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتكثيف الجهود لتجفيف منابعها والتصدي لمخاطرها.

وثمن مدير عام شرطة أبوظبي جهود رجال مكافحة المخدرات وحرصهم على أن يكونوا دائماً عين ساهرة في حماية المجتمع من براثن المخدرات ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة وتحقيق النجاح تلو الآخر في التصدي لمخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام كافة الأساليب الإجرامية من أجل تسريب سمومهم للمجتمع.

وأشاد بالتنسيق والشراكة مع الجهات الرسمية المعنية والمجتمعية وصولاً إلى مجتمع آمن وخال من آفة المخدرات، مشيراً إلى دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في تعزيز ونشر التوعية حول مخاطر المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها ، مؤكداً أهمية دور المؤسسات التعليمية والتربوية والدينية ومنظمات المجتمع المدني ودور الأسرة في حماية أبنائها من مخاطر المخدرات وتوفير كل المقومات التي تعزز بيئتها الآمنة والمستقرة.

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