استعراض جهود الشيخة فاطمة بمجال تمكين المرأة اقتصادياً في القمة العالمية للمرأة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة خلال مشاركتها في الدورة الـ 32 من القمة العالمية للمرأة التي استضافتها العاصمة التايلندية بانكوك جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الامارات" بمجال تمكين المرأة اقتصادياً و خاصة قي قطاع النفط والغاز .

‎

حضر حفل افتتاح القمة التي عقدت تحت شعار "خلق الفرص للنساء في الواقع الجديد" فخامة فيوزا عثماني رئيسة كوسوفو، ومعالي برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء التايلاندي ، وسعادة سيف عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى مملكة تايلند، وسعادة فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الامارات إلى جانب عضوات من مجلس سيدات أعمال الامارات، و أكثر من 650 شخصية نسائية من 52 دولة بينهن نواب رؤساء حكومات و وزيرات وممثلات لهيئات وشركات ومنظمات حكومية وغير حكومية .

‎

تهدف فعاليات القمة إلى فتح السوق العالمية أمام النساء في مجال الأعمال التجارية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول خاصة خلال جائحة كورونا إضافة إلى تسريع تمكين المرأة اقتصاديا وإيجاد الحلول لتذليل الصعاب التي من الممكن أن تواجهها ، الى جانب تسليط الضوء على التغيير المناخي والفرص المتاحة لسيدات الاعمال لخلق أسواق عمل صديقه للبيئة وعقد شراكات مع السوق التايلندي وأهمية اشراك الشباب في العملية التنموية.

‎

و استعرضت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي خلال كلمتها في القمه جهود دولة الامارات بشكل عام ، و جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات" في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وخاصة في قطاع النفط والغاز.

و نقلت معاليها في بداية كلمتها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك و تمنياتها للقمة النجاح..مشيرة إلى اهتمام سموها بتوسيع نطاق مشاركة المرأة في كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية، وحرصها على إطلاق العديد من المبادرات، ومن أهمها ما يتعلق بتشجيع التحاق المرأة بقطاع النفط والغاز، و توجيهها بتوفير جميع التسهيلات المساندة لها لتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية.

‎

وتطرقت الشامسي الى عرض جهود سموها المتواصلة في هذا الشأن، ونسب تواجد المرأة في كافة القطاعات ومجالس الإدارات وريادة الاعمال، الى جانب قطاع النفط والغاز ، الذي يشهد تزايدا في أعداد النساء العاملات فيه ، و يعود هذا التطور والزيادة إلى عدد من العوامل أهمها توفير فرص تعليمية داخل الدولة وخارجها، ودعم القوانين والتشريعات وبيئة العمل عن طريق توفير التدريب والحلقات النقاشية في الحقول والشركات المتخصصة ، و مرونة أوقات العمل إضافة الى توفير المرافق التعليمية والصحية والترفيهية، و الدعم الإداري مثل انشاء لجنة التوازن بين الجنسين وتحفيز الموظفات من خلال الترقيات الوظيفية وزيادة الحوافز.

وأشارت الدكتورة الشامسي إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تحرص على توسيع نطاق التعاون في مجال تمكين المرأة اقتصادياً من خلال إشراك الجامعات ،واهتمام سموها بدمج المتفوقات من طالبات الجامعة في المبادرات الهادفة الى دعم ريادة الأعمال، مع الاهتمام بالبحث العلمي وذلك بما يخدم البحث العلمي و القطاع الصناعي والاقتصاد.

وأكدت الشامسي على تواصل و استمرار جهود "أم الامارات " من أجل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة ، وحرصها ان تستثمر المرأة كل الفرص والتسهيلات التي تقدمها القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في دعم مكانة المرأة وإبراز جهودها في كافة المجالات

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز