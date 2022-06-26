حمدان بن محمد يعلن عن زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58%

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية إلى 438 مليون درهم.

وقال سموه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشئون المواطنين، "أقررنا زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية 438 مليون درهم، و20% إلى 67% زيادة للمسجلين في تنمية المجتمع، وبرنامج للتمكين المالي للأسر، والأولوية لكبار المواطنين والمطلقات والأرامل المعيلات".

وأضاف سموه، "أقررنا البدء الفوري بتطوير الأحياء السكنية النموذجية للمواطنين في المزهر والخوانيج 2 والبرشاء وحتا.. الأحياء ستوفر 500 فرصة اقتصادية لأبناء الأحياء، وستوفر مرافق ستجعلها الأحياء الأجمل والأفضل في المنطقة.. وأقررنا البدء في تطوير منصة إلكترونية شاملة لتقديم خدمات المواطنين في دبي".

وتابع سموه، "شكلنا 7 مسارات عمل عاجلة ضمن اللجنة، وأدخلنا 10 دوائر وهيئات ضمن المسارات، ولدينا 60 يوماً لرفع تصور شامل للقطاع الاجتماعي بدبي والذي سيكون هو الأولوية الرئيسية للجميع.. وأقول لأبناء دبي.. توجيهات محمد بن راشد لي ولأخي مكتوم : المواطن أولاً وثانياً وثالثاً.. كان وسيبقى".

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