«كهرباء دبي» تحث متعامليها على اتباع معايير الأمن والسلامة قبل السفر

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دعت هيئة كهرباء ومياه دبي متعامليها وأفراد المجتمع إلى التأكد من معايير الأمن والسلامة في منازلهم قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة، وخاصة مع اقتراب موسم الإجازات السنوية. وتتضمن النصائح والإرشادات التي يمكن للمتعاملين تطبيقها: التأكد من إطفاء الأضواء، وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من القابس الجداري، واستخدام مؤقت زمني للأضواء الكاشفة في الحديقة وعلى أسوار المنزل، وإغلاق محابس المياه، والاستعانة بفني متخصص لفحص توصيلات المياه والتأكد من عدم وجود أية تسربات لتجنب الهدر وضمان سلامة الممتلكات والحفاظ على الموارد الطبيعية.

يشار إلى أن الهيئة تضع مسألة الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد ضمن أهم أولوياتها، وتنظم مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج والأنشطة التوعوية على مدار العام لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة مستدام.

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