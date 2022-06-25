إغلاق مخرج منطقة الحمرية غرب مع شارع الاتحاد في الشارقة

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن إغلاق المخرج الذي يربط منطقة الحمرية غرب مع شارع الاتحاد مؤقتاً.

وأوضحت الهيئة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت للمخرج الذي يربط منطقة الحمرية غرب مع شارع الاتحاد مع بقاء حركة السير فوق الجسر بالاتجاهين متاحة.

وذكرت أن الهدف من الإغلاق إكمال أعمال ربط سوق الجبيل بطريق الاتحاد لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة، راجيةً من الجميع استخدام الطرق البديلة.

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