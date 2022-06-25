طقس الإمارات غداً.. حار نهاراً و رطب ليلاً

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

واوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية تتحول آخر الليل إلى شرقية على الساحل الشرقي/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الوج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط و يضطرب صباح الإثنين غرباً و سيحدث المد الأول عند الساعة 23:26والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 16:46 و الجزر الثاني عند الساعة 06:49.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، يضطرب صباح الإثنين ،ويحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والمد الثاني عند الساعة 19:23 و الجزر الأول عند الساعة 14:25 والجزر الثاني عند الساعة 02:35.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 31 80 20 دبي 42 32 85 20 الشارقة 42 30 85 30 عجمان 30 30 85 25 أم القيوين 41 32 90 20 رأس الخيمة 44 32 80 25 الفجيرة 37 32 85 25 العين 44 31 60 20 ليوا 45 33 45 15 الرويس 45 28 70 15 السلع 46 32 65 10 دلما 41 29 90 25 طنب الكبرى 39 31 85 40 طنب الصغرى 39 31 85 40 أبو موسى 39 31 85 40 .

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