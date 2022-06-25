بلدية العين تزود عدداً من المماشي بالرذاذ الضبابي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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حرصت بلدية العين على توفير تقنية الرذاذ الضبابي بعدد من المماشي، والتي تعمل على خفض درجات الحرارة بـ 7 درجات عن الحرارة المحسوسة، بهدف الاستمتاع برياضة المشي، وذلك ضمن مبادرات البلدية لجعل العين مدينة صديقة للمشاة، إلى جانب تعزيز مبدأ التميز والابتكار، وتوفير مرافق عامة بأحدث التقنيات.

وتم تنفيذ نظام الرذاذ الضبابي باستخدام مواد وتوصيلات ذات جودة عالية مطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية، وقد نالت مبادرة البلدية على رضا الجمهور، الذين أعربوا عن إشادتهم، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مقابل حرص البلدية على رفع مستويات الرضا والسعادة، وتقديم أفضل الخدمات للسكان وزوار المدينة.

ولم يتردد السكان بالاستمتاع بتقنية الرذاذ الضبابي، والتي شجعتهم في الوقت ذاته على ممارسة رياضة المشي والجري في أجواء مناخية معتدلة، لا سيما أنها تقنية تسهم في ترطيب أجواء الصيف الحارة، وتخفيض درجات الحرارة، وتعزيز جودة الحياة لسعادة ورفاهية المجتمع.

كما تتلاءم تلك المماشي المزودة بتقنية الرذاذ الضبابي مع فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالحرص التام على توفير سبل الراحة لتلك الفئات من خلال تعديل الأرضيات، التي تساعدهم على ممارسة هواياتهم المفضلة.

وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز المماشي المزودة بتقنية الرذاذ الضبابي ممشى حمدان بن محمد في منطقة المرخانية، وذلك على مسافة 3800 متر، وممشى عشارج على مسافة 2000 متر، وممشى الوقن على مسافة 1100 متر، وممشى حديقة القوع على مسافة 700 متر.

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