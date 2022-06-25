الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية تتحول آخر الليل إلى شرقية على الساحل الشرقي/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويضطرب صباح الاثنين غرباً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 23:26، والجزر الأول عند الساعة 16:46، والجزر الثاني عند الساعة 06:49.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب صباح الاثنين، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:01، والمد الثاني عند الساعة 19:23، والجزر الأول عند الساعة 14:25، والجزر الثاني عند الساعة 02:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 31 80 20 دبي 42 32 85 20 الشارقة 42 30 85 30 عجمان 30 30 85 25 أم القيوين 41 32 90 20 رأس الخيمة 44 32 80 25 الفجيرة 37 32 85 25 العين 44 31 60 20 ليوا 45 33 45 15 الرويس 45 28 70 15 السلع 46 32 65 10 دلما 41 29 90 25 طنب الكبرى 39 31 85 40 طنب الصغرى 39 31 85 40 أبو موسى 39 31 85 40.

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