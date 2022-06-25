بلدية دبي تستحدث منطقتين للمهارات والمحترفين في غابات حديقة مشرف

المصدر: دبي - البيان

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استحدثت بلدية دبي منطقتين للمحترفين والمهارات، ضمن مضمار الدراجات الجبلية في غابات حديقة مشرف الوطنية، وذلك بهدف تمكين محبي رياضة ركوب الدراجات الجبلية من ممارسة رياضتهم بشكل مميز وعصري وآمن.

مسار المحترفين

ويعزز مضمار المحترفين، المصمم وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة، متعة ممارسة الرياضة، عبر مساعدة راكبي الدراجات على بناء مهاراتهم وقدراتهم بشكل آمن، وزيادة ثقتهم أثناء استخدام هذه الممرات.

منطقة المهارات

تشمل منطقة المهارات مساراً أحادي الاتجاه بطول 500 متر، ويتكون من ثلاثة ممرات بألوان مختلفة تتناسب مع مستويات وقدرات مختلف الأفراد، حيث يشير كل ممر إلى مستوى معين، بدءاً من الممر الأخضر الخاص بالمستوى المبتدئ، انتقالاً إلى الأزرق الذي يشير إلى المستوى المتوسط، وصولاً إلى الممر الأحمر الخاص بالمستوى المتقدم.

مضمار الدراجات الجبلية

وبلغ عدد مرتادي مضمار الدراجات الجبلية، الأول من نوعه في قلب إمارة دبي، منذ افتتاحه ربع مليون راكب، حيث امتد في المرحلة الأولى بطول 20 كيلو متراً، واحتوى على المسارين الأخضر والأزرق، وسوف تكتمل المرحلة النهائية بإضافة المسار الأحمر، بطول إجمالي 50 كيلو متراً.

يُذكر أن بلدية دبي كانت قد صممت مضمار الدراجات الجبلية في الحديقة، وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية العالمية، بما يتوافق مع طبيعة المنطقة، لتشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الجبلية.

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