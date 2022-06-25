تجربة استثنائية.. 66 مشاركاً في مختبر شباب عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد، تصوير: إبراهيم صادق

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يشارك 66 شاباً وفتاة في فعاليات مختبر الشباب، الذي انطلق اليوم السبت، وينظمه مجلس شباب عجمان ومركز عجمان الإبداعي، وتستمر فعالياته لمدة يومين من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء.

يشارك 66 شاباً وفتاة في فعاليات مختبر الشباب، الذي انطلق اليوم السبت، وينظمه مجلس شباب عجمان ومركز عجمان الإبداعي، وتستمر فعالياته لمدة يومين من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء.

وتتضمن فعاليات المختبر أنشطة متنوعة وحلقات نقاشية تعكس تجارب الشباب، كما يضم معرضاً لمنتجات أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال الشباب.

ووصفت بشرى البلوشي، مسؤولة الدعم اللوجستي في مجلس شباب عجمان، المختبر بالتجربة الاستثنائية ، حيث يتضمن عرض29 مشروعا للشباب رواد الأعمال و22 موهبة في مجالات مختلفة، إضافة إلى 22 متخصصاً في البرامج التدريبية لصقل مهارات الشباب.

وأشارت إلى أن الهدف من إقامة المختبر توفير تجربة كاملة للشباب للتواصل وإثراء تجاربهم من خلال ورش العمل التدريبية، والمحاضرات التوعوية والحلقات النقاشية التي تسلط الضوء حول قضايا الشباب.

وأكدت أن مختبر الشباب يرمي إلى تنمية مهارات الشباب وإيجاد بيئة إبداعية واكتشاف المواهب وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار والترويج لمشاريع رواد الأعمال.

وذكرت أن اليوم الأول من فعاليات المختبر اشتمل على تنظيم عرض موسيقي، ورشة ارسم معنا، وحلقة نقاشية شارك خلالها كلا من القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط بعنوان "صيف آمن ".

واستعرض اليوم الأول أهمية التوعية للارتياد الآمن للشواطئ خلال فصل الصيف ودور الجهات المعنية في توعية المجتمع بمخاطر الممارسات الخاطئة، والتحديات التي تواجه الشباب لتطبيق اشتراطات الآمن والسلامة خلال الذهاب للشواطئ.



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