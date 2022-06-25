رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس فليبي شاسنتو نيوسي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي أدريانو أفونسو ملياني رئيس وزراء جمهورية موزمبيق.

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