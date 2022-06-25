430 مهمة إنقاذ بحري لشرطة دبي في 17 شهراً

المصدر: دبي – شيرين فاروق

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كشف المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ، أنه تم تنفيذ 430 مهمة بحرية خلال 17 شهراً اعتباراً من بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر مايو المنصرم، حيث سجلت العام الماضي 387 مهمة، فيما سجل في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 43 مهمة بحرية منها انتشال مطعم عائم و3 جثث وإنقاذ زوارق وأشخاص، وبلغ عدد الحوادث البحرية التي تم الانتقال إليها خلال الفترة نفسها 90 حادثاً بحرياً، وسجلت 11 وفاة و5 إصابات بليغة و10 متوسطة و30 إصابة بسيطة.

وأكد المقدم النقبي لـ«البيان» جاهزية أفراد مركز شرطة الموانئ المنقذين بقسم الإنقاذ البحري للتدخل في كل الحالات، منوهاً إلى أن آليات الإنقاذ البحري تتنوع بحسب نوع وطبيعة المهام المتعددة الملقاة على عاتقهم، منها زوارق الإنقاذ البحري، ومركبات الإنقاذ البحري، والدراجات المائية للإنقاذ البحري، والدراجات الهوائية للإنقاذ البحري، والزوارق المطاطية للأودية والسدود والبحيرات، لافتاً إلى أن قسم الإنقاذ البحري معني بسرعة الاستجابة للبلاغات البحرية لإنقاذ أرواح البشر وتقديم خدمات الأمن والسلامة البحرية.

وقال المقدم النقبي إنه بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العقيد الدكتور حسين سهيل مدير مركز شرطة الموانئ، يتم إنجاز تمارين وهمية ميدانية وتمارين طاولة مع شركائنا من الإطفاء البحري والإسعاف البحري بهدف الحفاظ على الأرواح، وكذلك يتم عقد اجتماعات مشتركة مع البلدية وأمن الجزر وسلطة الموانئ.

وأشار المقدم النقبي إلى أن فرص الانضمام أو الالتحاق بفريق التطوع من الغواصين والسباحين لقسم الإنقاذ البحري مفتوحة لتأهيل الجميع ونقل المعرفة ومنحهم شهادات، مع اشتراكهم في المبادرات البحرية والحوادث في حالة استدعائهم تحت ضوابط الأمن والسلامة.

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