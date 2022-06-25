«الطعون» في المجلس الوطني تطّلع على 28 شكوى

المصدر: دبي ـ البيان

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اطلعت لجنة الشكاوى والطعون في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة، على 28 شكوى واردة للمجلس، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: صابرين حسن اليماحي مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وضرار حميد بالهول الفلاسي، وهند حميد العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وبحثت اللجنة الشكاوى المقدمة إلى المجلس الوطني الاتحادي، واستعرضت الرأي القانوني الخاص بها وردود الجهات ذات العلاقة بالشكاوى المعروضة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

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