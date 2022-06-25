الإمارات تحتفل باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن النساء يشكلن 43% من موظفي وزارة الخارجية.

جاء ذلك بمناسبة احتفال الإمارات باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، الذي يوافق 24 يونيو من كل عام، حيث تحرص الإمارات على تمكين المرأة في العمل الدبلوماسي على جميع المستويات من خلال مشاركة فعّالة ومؤثرة داخل الدولة وخارجها.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في تغريدات نشرتها وزارة الخارجية على حسابها في «تويتر»: «تحتفل دولة الإمارات بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية»، بالنساء العاملات في السلك الدبلوماسي واللاتي يمثّلن ركيزة أساسية في جهود تحقيق عالم أكثر سلاماً وازدهاراً، وتمثل المرأة الإماراتية أكثر من 40% من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تعمل في مجالات عدة مثل حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والمساعدات الإنسانية، والتجارة الدولية، والأمن، وقد حققت دولة الإمارات واحدة من أعلى النسب في المنطقة في ما يتعلق بعدد النساء العاملات في المجال الدبلوماسي، حيث تشغل المرأة منصب السفير في دول مختلفة بما في ذلك الدول الكبرى، وتفخر الدولة بدورهن في تعزيز السلام العالمي، وبمساهمتهن في صنع التاريخ».

وأضاف سموه: «إنّ عمل الدبلوماسيات ركيزة من ركائز نجاح السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي تؤكد على أهمية التسامح، والتعاون، والحوار بين الثقافات وتظهر الأبحاث أنّ مشاركة المرأة في الدبلوماسية تؤدي إلى نتائج أفضل في السعي لتحقيق السلام في العالم، وفي هذا الصدد، تحشد دولة الإمارات، بصفتها عضواً في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، الجهود العالمية لتمكين المرأة وتحسين رفاهية الإنسان، حيث تعتبر المرأة شريكاً رئيسياً في السعي لتحقيق العدالة والأمن والاستقرار».

وتابع سموه: «تدرك دولة الإمارات أهمية التأثير الذي تساهم به جهود المرأة في الدبلوماسية، ونحن بدورنا نقدّم لها التشجيع الذي تستحقه باعتبارها نموذجاً يحتذى به، وصانعة سلام، وصاحبة همة عالية ودور محوري في العمل الدبلوماسي».

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية عبر حسابها في «تويتر»: «يسرني أن تدرك الأمم المتحدة الدور الكبير الذي تقوم به المرأة في الدبلوماسية من خلال تكريس هذا اليوم تقديراً لها، لطالما اعتقدت دولة الإمارات أنّ المرأة جزء لا يتجزأ من نسيج التعاون الدولي وصنع القرار متعدد الأطراف وحل النزاعات. لقد ساهمت المرأة في تشكيل وتحسين النظام الدبلوماسي العالمي كما نعرفه اليوم».

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