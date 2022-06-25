سفير الإمارات يلتقي رئيس برلمان مقاطعة والونيا

المصدر: نامور - وام

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‎التقى محمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى جان كلود ماركورت رئيس برلمان مقاطعة والونيا في مدينة نامور.

‎وقدم رئيس برلمان مقاطعة والونيا التعزية في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، كما قدم التهاني بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات.

‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية.

وأثنى السهلاوي خلال اللقاء على مشاركة والونيا الفاعلة في إكسبو 2020 دبي، خلال الأسبوع المخصص لها في الجناح البلجيكي.

‎يذكر أن مقاطعة والونيا لديها مكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة، كما يوجد وكالة والونيا للتصدير والاستثمار في أبوظبي ودبي.

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