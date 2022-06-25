وفد من دائرة الطاقة بأبوظبي يبحث التعاون مع كندا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يزور وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي كندا لعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمعنيين بقطاع الطاقة في البلاد، بهدف استعراض تجربة أبوظبي وجهودها في تعزيز كفاءة الطاقة على أسس مستدامة، وبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز كفاءة الطاقة والاطلاع على أحدث حلول الطاقة النظيفة.

ويترأس الوفد خلال الزيارة المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ويضم الوفد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل الدائرة، وعدداً من مسؤولي الدائرة.

تأتي زيارة الوفد إلى كندا في وقت تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام المقبل في «مدينة إكسبو دبي». وتركز الدورة الثامنة والعشرون من المؤتمر على محاور رئيسة تشمل، تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، واحتواء الجميع، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة وحلول عملية تسهم في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر: «تُمثل الزيارة نقطة مهمة في جهود دائرة الطاقة من أجل تطوير وتنفيذ حلول الطاقة النظيفة باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، مشيراً إلى أن الزيارة خطوة نحو توسيع الشراكات والتعاون بين الدائرة ومختلف الجهات العالمية من أجل الوصول إلى أفضل التجارب في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، والتي نهدف من خلالها إلى تطوير القطاع وفق أسس مستدامة».

وخلال اليوم الأول، الذي شهد حضور فهد سعيد محمد عبدالله الرقباني سفير الدولة لدى كندا، زار وفد الدائرة وزارة الموارد الطبيعية الكندية (NRCan).

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